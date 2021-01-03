شاهد بالصور: عشرات الصحافيين يشيعون “الاعلامي القتيل” في جريمة استهداف مطار عدن الدولي

شيع العشرات من المواطنين والصحفيين اليمنيين، بمنطقة بير باشا بتعز، جثمان الصحفي أديب الجناني الذي قتل في استهداف جماعة الحوثي لمطار عدن الدولي.

وعقب التشييع بمقبرة الشهداء وسط المدينة نفذ صحفيون وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف الصحفيين من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على مليشيات الحوثي بوقف استهداف الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة وصلت إلى مطار عدن، الأربعاء، وبالتزامن مع ترجل الوزراء من الطائرة حدثت انفجارات في المطار، بأربعة صواريخ باليستية.