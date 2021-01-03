“البترول الكويتية” تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط عند 33 دولاراً في 2021

توقعت مؤسسة البترول الكويتية ان تبلغ أسعار النفط الكويتي 33 دولارا خلال العام الحالي 2021، وذلك صعودا من مستوى 30 دولارا سجله خام التصدير الكويتي خلال العام الماضي 2020.

وأشارت المؤسسة، إلى أن أوضاع أسواق النفط متقلبة جدا وغير مستقرة للغاية في المرحلة الحالية بسبب أوضاع فيروس كورونا المستجد على الاستهلاك العالمي.

وأوضحت أنه وبناء على ما تم ذكره سابقا فإن جميع التوقعات للأسعار قابلة للمراجعة بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية، وهذا الوضع غير معتاد الى ان تعود الأسواق إلى مرحلة الاستقرار مستقبلا، بحسب صحيفة الأنباء.

وأشارت إلى ان التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 تسعى الى النمو في الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في الكويت بما فيها تلك المنطقة المقسومة، وذلك للحفاظ على مكانة الكويت في الأسواق العالمية كمورد آمن وموثوق وبما يتماشى مع التوقعات المستقبلية للنمو في الطلب العالمي على النفط.

واعتمدت «مؤسسة البترول» مؤخرا، التقديرات الخاصة بسعر برميل النفط في ميزانية 2021/2022 وتم استخدام متوسط سعر تقديري لبرميل النفط بناء على دراسات قام بها القطاع النفطي وتم إرسالها الى اللجنة العليا للميزانية لتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية.

يشار إلى أن استثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية بمبلغ 198 مليون دينار على شكل أسهم محلية حتى تاريخة.

وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية لديها حصص في شركات زميلة في كل من الأولى للتسويق المحلي للوقود بحصة 24% وكذلك في شركة السور لتسويق الوقود بنفس الحصة