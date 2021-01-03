بلدية العزيزية تُضبط مصنعًا للخمور

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العزيزية ، معمل لتصنيع الخمور في إستراحة بملكان.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي ، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته ، وتبيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 54 برميل سعة 200 لتر جاهزة للترويج ، و 4 براميل تقطير .

وأشار إلى مصادرة 1480عبوة فارغة ، و 8 جوالين، إضافةً إلى 8 اكياس سكر كبيره ، و 20 علبة خميرة قبل استخدامها.

وأكَّد المهندس عمر المالكي أن الجهات الأمنية المشاركة تمكنت من الإطاحة بمن يدير الاستراحة، وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن البلدية لن تتوانىٰ عن إتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك .