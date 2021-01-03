تقارير: الاتحاد والنصر يخفقان في نيل شهادة الكفاءة المالية

كشفت تقارير صحافية سعودية، أن ناديي النصر والاتحاد لن يتمكنا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وهو ما سيترتب عليه منعهما من ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في دوري المحترفين في المملكة.

وطبقا للتقارير فإنه لن يتمكن الاتحاد من الحصول على الشهادة، حيث أن عليه مستحقات مالية تبلغ 67 مليون ريال واجبة السداد، فشل في الوفاء بها، أو التوصل إلى جدولتها مع أصحابها.

كما أوضحت أن النصر أيضاً سيُمنع من الحصول على الشهادة، نتيجة مطالبات مالية تتجاوز 57 مليون ريال.

كما أكدت التقارير الصحافية أن نادي الهلال حصل على الشهادة، نظير الالتزام بسداد كافة المستحقات، حتى 30 أكتوبر الماضي، على الرغم من أنه قد تكون هناك قيود أو قرارات أخرى قد تمنعه من الحصول على الشهادة مثل تساوي المصروفات مع الإيرادات.

وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الأهلي قدموا ملفاً كاملاً للحصول على الشهادة، مشيرين إلى الوفاء بكافة المطالبات المالية، وأيضا أنهت إدارة الشباب نفس الأمر، حيث دفعت 29 مليون ريال.

وتتطلب شهادة الكفاءة المالية أن يسدد النادي كافة التزاماته المالية، والواجب سدادها من رواتب ومقدمات عقود، واستحقاقات الموظفين، وغيرها من تلك الأمور المتعلقة برواتب تشمل كافة العاملين بكرة القدم في الأندية.