بالصور: بلدية العمرة بمكة تُزيل 65 حظيرة عشوائية مخالفة

أزالت وكالة البلديات‬ ممثلةً ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة،‬ بالمشاركة مع الجهات المختصة حظائر أغنام مخالفة ضمن نطاق البلدية .

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 65 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم مصادرة مجموعة من الماشية، وجرىٰ تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار “قدح ” إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري.

مؤكداً أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.