بعد وصفهن بـ”عارضات في فاترينة”… أردوغان يهين نساء تركيا

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاعتذار للنساء بعد تصريحاته الأخيرة.

وكان أردوغان قال إن بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل العارضات في الفاترينة، لخداع الشعب، في إشارة إلى أن أكبر أحزاب المعارضة يحاول التودد إلى الكتلة المحافظة التي يستولى حزب العدالة والتنمية على القاعدة الأكبر منها منذ سنوات.

واعتبر كيليتشدار أوغلو ، تصريح أردوغان بمثابة إهانة للمرأة، قائلا “ماذا تعني بعارضات في فاترينة؟ دعونا نلقي نظرة على ما يفعله هو نفسه”، مشيرا إلى أن الشعب مستاء من هذه التصريحات.

وتابع زعيم المعارضة التركية: ” أعط المنصب الذي تشغله حقه، هل يسمح لك هذا المنصب بإهانة الشعب أو المحجبات أو غير المحجبات؟ اخرس قليلا، وتوقف عن إهانة الناس”.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه يعتبر أن الحجاب يمكنه فقط استغلاله لأغراض سياسية، لذا فإذا كان حزبه من يتحدث عن الحجاب والمحجبات يكون الأمر طبيعيا.

وواصل زعيم المعارضة أنه لا يمكن فهم المنطق الذي يقود أردوغان إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه يتوقع أن يعتذر أردوغان بشكل واضح للنساء المحجبات، مؤكدا أن تصريحاته أمر مؤسف للغاية.

يذكر أن سجون تركيا تضم مئات النساء المحجبات، ينتمين إلى حركة الخدمة، التي أصبح الرئيس رجب أردوغان يصنفها أبرز أعدائه ويتهمها بالانقلاب عليه، بعد خلافات في الرأي ظهرت بعد عام 2013.