فريق طبي بولادة مكة ينقذ طفلاً من انسدادات معوية والتصاقات

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي مكة المكرمة من إجراء عملية إنسداد معوي والتصاقات في أربعة أجزاء من الأمعاء الدقيقة لطفل يبلغ عمره يومين.

كما أوضح رئيس الفريق الطبي إستشاري جراحة الأطفال الدكتور طنطاوي عبدالرحيم،

بأنه تم التعامل مع الانسدادات الخلقية وإعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي لطفل.

وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور عطية الزهراني قائلا : نظراً لندرة العملية والتي تعد تحدياً كبيراً للفريق الطبي. ولكن بفضل الله تكللت العملية بالنجاح و بدون حدوث أي مخاطر .

كما أكد المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي على سعي مستشفى الولادة والأطفال لتقديم خدمات طبية متميزة حسب توجيهات وزارة الصحة في ظل القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء وتوجيهات ومتابعة مقام وزارة الصحة.