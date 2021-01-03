عاجل… مسؤول أمريكي: أدلة متزايدة على تسرب “كورونا” من مختبر في ووهان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر أن النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر تديره الحكومة الصينية في ووهان تبدو الأكثر ترجيحاً.

وخرجت مزاعم بوتينجر، أثناء اجتماع عبر تقنية “زووم” مع مسؤولين بريطانيين، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “دايلي مايل” البريطاني.

وقال بوتينجر، الذي يعتبر من أشد منتقدي الصين داخل إدارة دونالد ترامب: هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن المختبر على الأرجح المصدر الأكثر مصداقية للفيروس”، على الرغم من عدم الكشف عن أي دليل يدعم نظريته.

وتأتي تلك الاتهامات الجديدة على وقع الاتفاقات الجديدة التي أجرتها الصين مع الاتحاد الأوروبي وعلى بعد أسابيع قليلة من تسليم سلطة البيت الأبيض إلى جو بايدن الذي بدا متردداً أيضاً من التعليق على الاتفاقات.

يذكر أن بوتينجر كان من بين المسؤولين الأمريكيين الأوائل الذين أنذروا البيت الأبيض حول أصول الفيروس في يناير 2020 مدعياً منذ الأيام الأولى لانتشار كورونا بأنه يعود إلى أحد المختبرات الصينية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت حملة واسعة للتحقيق في أصل منبع الفيروس ، إلا أن المريض الأول لا تزال هويته مجهولة.

وزعم بوتينجر في اتصاله بالسلطات البريطانية أن تحقيق منظمة الصحة العالمية غير جدي ويزيف الحقيقة.