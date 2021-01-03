“وفاة جميع من كان في العناية”.. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر

تداول رواد مواقع التواصل في مصر، فيديو صادما يظهر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص مكررا “كل اللي في العناية مات.. مفيش إلا الممرضين”، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.

من جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقا لوسائل إعلام مصرية، نافيا وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى.

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي السبب في الحادث لانقطاع الأكسجين عن غرفة العزل.

ولم يصدر بيان تفصيلي عن الحادث وأسباب الوفاة حتى الآن.

وتشهد مصر في الموجة الثانية من كورونا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس، فقد سجلت مصر 1407 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف حاجة إصابة وحوالي 7700 حالة وفاة.