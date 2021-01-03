“مسام” ينتزع 1.300 لغم في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2020م من انتزاع 1.300 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و423 لغمًا مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 208.505 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.