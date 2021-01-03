أبوظبي تسمح بـ”الشيشة” وفق اشتراطات محددة

أعلنت الإمارات، اليوم، السماح بإعادة تقديم خدمة الشيشة في المقاهي والمطاعم في أبوظبي، وذلك وفق اشتراطات محددة.

وجاء من بين الاشتراطات التي تم فرضها أن يتم استخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، وعزل منطقة المدخنين عن غير المدخنين.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.