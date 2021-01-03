الإرياني: الحوثيون استهدفوا مطار عدن انتقاما لمقتل سليماني

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن إبراهيم الديلمي اعترف بشكل واضح بمشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الارهابي في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا منذ الانقلاب وتنفيذ الأنشطة الارهابية التي استهدفت الاعيان المدنية في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”: “سفير مليشيا الحوثي في طهران يؤكد بصريح العبارة أن التصعيد العسكري والأعمال الارهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بمشاركة خبراء ايرانيين وسلاح ايراني في العام 2020، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الابرياء، وآخرها إستهداف الحكومة في مطار عدن الدولي كانت ردة فعل على مقتل سليماني”.