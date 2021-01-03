“أوبك+”: مستعدون لتعديل خطط الإنتاج حسب السوق

أعلن أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركيندو أن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا على استعداد لتعديل خطط إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة، حسب السوق.

وصرح باركيندو خلال اجتماع “أوبك +” اليوم بأن المنظمة تتوقع حاليا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يوميا في 2021 أو بواقع 5.9 مليون برميل يوميا عن 2020.

وستجتمع “أوبك +” الاثنين لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير.

واضطرت أوبك+ إلى خفض الإنتاج في 2020 في ظل إجراءات العزل العام عالميا التي قلصت الطلب على الوقود.

وخفضت الإنتاج للمرة الأولى بواقع 9.7 مليون برميل يوميا ثم 7.7 مليون وأخيرا 7.2 مليون اعتبارا من يناير.