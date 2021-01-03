شاهد .. أمانة الرياض تمهل ملاك مساكن للعمالة 48 ساعة لتصحيح أوضاع خطيرة

رصدت أمانة الرياض،اليوم، مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية وغابت عنها الاشتراطات الصحية.

و أعلنت الأمانة أنها أمهلت ملاك هذه المساكن 48 ساعة لتصحيح الأوضاع.

و غردت الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. أمانة منطقة الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل الملاك ٤٨ ساعة للتصحيح..