“الحرس الوطني” يُعلن عن فتح التقديم لـ 86 وظيفة للجنسين

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر 86 وظیفة للخريجین والخريجات، وسیكون التقديم علیھا من موقع “جدارة”، اعتبارا من

الیوم (الأحد) وحتى السبت المقبل.

وأوضحت أن الوظائف للحاصلین على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلھا، والدرجة الجامعیة، ودرجة الماجستیر وما

يعادلھا من الدبلومات العلیا بعد الجامعیة.

وأشارت إلى أن جمیع الوظائف المعلن تتطلب مقابلة شخصیة، والترشیح النھائي يتم بعد اجتیاز المقابلة، وفي حالة عدم اجتیازھا يلغى الترشیح.

واشترطت أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المھني والقدرات المعروفة المحدد للجامعیین على المراتب السادسة والسابعة والثامنة، مع وجود أولوية لغیر التربويین. كما اشترطت معادلة الشھادة من وزارة التعلیم للحاصلین على درجاتھم العلمیة من خارج الممل