عاجل.. القبض على شخصين انتحلا صفة رجال الأمن لسرقة العمالة وتهديدهم بأسلحة “بلاستیكیة” بالشرقية

ألقت أجهزة الأمن في المنطقة الشرقیة، القبض على شخصین تورطا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وتھديدھم بأسلحة بلاستیكیة مزيفة.

وأوضح “سناب الداخلیة” أن المتھمین مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر، وقد أقرا بارتكابھما لـ63 حادثة سلب وفق

الأسلوب الإجرامي المشار إلیه في مدينة الدمام والظھران والقطیف.

وأكد أن قیمة المسروقات بلغت ما يقارب 60 ألف ریال، وقد جرى إيقافھما واتخذت بحقھما كافة الإجراءات النظامیة لإحالتھما إلى النیابة العامة.