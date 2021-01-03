حزب سياسي لبناني يفضح مليشيا “حزب الله” و يمزق صور “نصر الله”

شهدت عدة قرى في جنوب لبنان،اليوم، توترات بين الحزب الشيوعي اللبناني و مليشيا حزب الله، بعد أن قام الحزب الشيوعي اللبناني يفضح ممارسات مليشيا “حزب الله” السياسية و مزق صور زعيم المليشيا”نصر الله”

و أفادت قناة “الجديد” اللبنانية بوقوع إشكال بين أنصار لمليشيا”حزب الله” و”الحزب الشيوعي” في بلدة عدلون جنوب البلاد، بسبب منشور كشف حقيقة ممارسات أمين عام ما يسمى بـ”حزب الله” حسن نصر الله على مواقع التواصل.

وأشارت القناة إلى أنه “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن إشكال كبير في بلدة عدلون الجنوبية بين أنصار لحزب الله وشيوعيين، وذلك بعد تعليقات ومناشير مسيئة لنصر الله على وسائل التواصل الاجتماعي، وحالة توتر تسود البلدة بعد تمزيق صور شهداء وقادة متبادل بين الطرفين”.