“العدل”: 40 ألف عقد زواج إلكتروني منذ إطلاق الخدمة

يعقد في السعودية شهريًا أكثر من ألفي عقد زواج إلكتروني، منذ إطلاق وزارة العدل لهذه الخدمة قبل نحو عام ونصف من الآن، ليصل مجموع هذه العقود إلى قرابة 40 ألف عقد زواج إلكتروني خلال الـ18 شهرًا الماضية، كما كشفت الوزارة في تقريرها الصادر أخيرًا؛ حول المنجزات التي حققتها في الخمسة أعوام الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد عقود الزواج الإلكترونیة بلغت 40 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة في منتصف 2019.

وأشارت إلى أن ھذه الخدمة تھدف إلى توثیق البیانات إلكترونیاً بشكل كامل وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمھا إلى المسـتفیدين بجودة وأمان، الأمر الـذي مـن شأنه أن يحـدث تحولاً إيجابیـاً كبیراً في تسجیل وقائع الزواج بالمملكة.