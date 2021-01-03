ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية في الباحة

أعلنت شرطة منطقة الباحة ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات، وعدم التقید باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات المیدانیة المستمرة للأماكن العامة.

وأوضحت شرطة المنطقة في بیان لھا أنھا تتابع خلال جولاتھا المیدانیة التزام المواطنین والمقیمین بتطبیق الإجراءات الاحترازية،

للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد.