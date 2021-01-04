وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض بالمسميات والشروط التالية:

مدير برنامج – القطاع الصحي Program Manager – Health Sector: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، إدارة أعمال، نظم معلومات وخبرة 5 سنوات وأحد الشهادات (PMP, ITIL, P3O, CMMI).

إداري قاعدة بيانات Database Administrator – DBA: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال خوادم قاعدة البيانات.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.