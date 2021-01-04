173 مخالفة لإجراءات كورونا في الباحة

أكدت أمانة منطقة الباحة مجددا على جميع المناشط والمنشآت التجارية والخدمية والغذائية بضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قررتها الجهات الصحية المختصة وذلك للحد من تفشي فايروس كرونا المستجد، وأهمها الحرص على مسافات التباعد الإجتماعي بين المتسوقين، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم.

والإلتزام بإرتداء الكمامة لجميع العاملين، وضرورة تأمين أدوات التعقيم والقلفزات المعقمة ووضع ملصقات الأرضية للحد من التزاحم.

ومن خلال الجولات الرقابية المستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، رصدت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها أكثر من 173 مخالفة تتعلق بعدم إلتزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت التقارير الإحصائية أن المراقبين الميدانيين ومن خلال جولاتهم اليومية على المنشئات في أنحاء المنطقة تمكنوا من ضبط مخالفات شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة.

وعدم استخدام العاملين للكمامات، وعدم تأمين معقمات في الأماكن المخصصة لها، وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحق كل من تساهل في تطبيق الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك تنفيذا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

يذكر أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أعدت خططا إعلامية وإرشادية وتحذيرية وتوعوية تتضمن آلية تطبيق الإشتراطات الوقائية تساعد المنشآت الغذائية والمحلات التجارية في الحد من تفشي كورونا استنادا على الأنظمة واللوائح المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ذكر أن الأمانة والبلديات في المنطقة لن تتهاون في رصد ومتابعة جميع المناشط والمنشآت التجارية والغذائية.

وستوقع المخالفة على كل يخالف البروتوكولات الإحترازية المعمول بها لمنع تفشي فيروس كرونا المستجد.

إضافة الى إستمرار وتكثيف العمل في مجال الإصحاح البيئي من خلال أعمال الرش والتعقيم للحدائق والمنتزهات و للأماكن التي يرتادها أفراد المجتمع على مستوى المنطقة

وأهاب الدكتور السواط بالمواطنين والمقيمين بالمبادرة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940 مؤكدا على مواصلة المهام الرقابة اليومية وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف.