“الزكاة والدخل”: كشف تلاعب شركات بالقوائم المالية بهدف تقليل مبالغ الزكاة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن أن الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية أسهم في رصد شركات ترفع نتائج أقل من الأرقام الفعلية، وذلك بهدف تقليل مبالغ الزكاة والضريبة المستحقة.

وأوضحت الهيئة، حسبما أوردت صحيفة “الوطن السعودية”، أنه يصعب في الوقت الحالي تحديد نسبة التلاعب بالقوائم المالية، إلا أنها تمتلك أدوات نظامية وجزاءات وغرامات وفقاً لاختصاصاتها النظامية، تستطيع من خلالها اكتشاف تلك المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.

وأشارت إلى أنها تقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية التي تشرف على تطبيقها، بينما تكون معاقبة المتلاعبين بالقوائم المالية من اختصاص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وبينت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبلها، إضافة إلى إضفاء الثقة على القوائم المالية الصادرة من الشركات والمعتمدة من قبل المحاسبين المرخصين، بما ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الالتزام والامتثال الضريبي والزكوي.

وأضافت أن هناك تعاونا قائما بينها وبين وزارة التجارة للحصول على القوائم المالية لجميع الشركات والمنشآت عبر منصة “قوائم”، ويتم ذلك باستخدام ربط إلكتروني بين الهيئة والمنصة، لافتة إلى أن المنصة تمكن الهيئة من الاطلاع على القوائم المالية للشركات والمنشآت بشكل مباشر