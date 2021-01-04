لتصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة. الليرة التركية تتجه لخسارة 20% فى2021

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن الليرة تتجه لتسجيل خسارة نسبتها 20% خلال عام 2021 الجارى ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتى الأرجنتين والبرازيل.

وأفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بلغت 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر.

وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع التضخم السنوي فى تركيا ويبلغ 14.20% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوى لليرة فى معظم العام، وذلك بحسب ما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وظل التضخم حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.