بومبيو: إستهداف أكثر من 365 فرداً وكياناً رسمياً من روسيا

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرضت خلال ولايتها عقوبات على أكثر من 365 فرداً وكياناً رسمياً من روسيا.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال بومبيو: فرضت الإدارة، عقوبات على أكثر من 365 كياناً روسياً رداً على الأعمال الروسية العدوانية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأوروبا.

وأضاف : تنتهج إدارة ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا من أي إدارة أمريكية سابقة.

وتابع : لا توجد إدارة أخرى كانت متشددة مع روسيا أكثر منا. انتهى الكلام… انظروا إلى الحقائق.

ونشر بومبيو تغريدة أخرى قال فيها: أدرج فريقنا لمكافحة الإرهاب الحركة الإمبراطورية الروسية، و3 من قادتها على قائمة الإرهاب. وهذه المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة المتطرفين البيض الأجانب إرهابيين.

وأعاد نشر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: أطلق العنان لصناعة النفط والغاز الأمريكية، ما أضعف قدرة بوتين على استخدام الطاقة سلاحاً، وعاد بالفائدة على منتجي الطاقة الأمريكيين مثل منتجي كانساس.

وقال في تغريدة أخرى ساخراً: ردت الإدارة الأمريكية بشدة على العدوان الروسي بدعم الأصدقاء مرفقاً التغريدة بصورة لوزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.