كبرى شركات النفط الصينية تواجه خطر الشطب من البورصات الأمريكية

تواجه كبرى شركات النفط الصينية خطر الشطب من البورصات الأمريكية، بعدما أعربت بورصة “نيويورك” عن نيتها حظر تداول أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية.

وتعد كبرى شركات النفط البحري الصينية “كنوك المحدودة” الأكثر عرضة لخطر الشطب من البورصات الأمريكية، إذ إنها على قائمة البنتاجون للشركات المملوكة أو الخاضعة تحت سيطرة الجيش الصيني، ومثلها أيضًا “بتروتشاينا” و”سينوبيك”، وفقًا لمحلل “بلومبرج” “هينك فونج”.

وحسبما ذكر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات “يو أو بي كاي هيان” “ستيفن ليونج”، أن تأثير إزالة شركات الاتصالات الصينية محدود، إذ تتداول على نطاق ضيق، كما تراجعت أسهم الشركات في بداية التداولات الآسيوية الإثنين على خلفية الشطب.

ويأتي شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية امتثالًا لأمر تنفيذي يفرض قيودًا على الشركات التي تثبتت تبعيتها للجيش الصيني حفاظًا على الأمن القومي الأمريكي، ومن المقرر أن يتم وقف تداول كل من “تشاينا موبايل ليمتد” و”تشاينا تيليكوم ليمتد” و”تشاينا يونيكوم هونج كونج ليمتد” في الفترة بين السابع والحادي عشر من يناير الحالي.