تسريب مكالمة لدونالد ترامب يطلب فيها من سكرتير ولاية جورجيا إيجاد أصوات لقلب نتيجة الانتخابات

كشف تسجيل صوتي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا “إيجاد” أصوات كافية لإلغاء نتيجة الانتخابات، بحسب ما نشرتهBBC.

وفاز الديمقراطي جو بايدن، بولاية جورجيا إلى جانب الولايات المتأرجحة الأخرى، بأغلبية 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.

ومنذ التصويت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدّعي ترامب حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات دون تقديم أي دليل.

وكانت جميع الولايات الأمريكية الـ 50 قد صدقت على نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز والاستئناف القانوني. وحتى الآن، رفضت المحاكم الأمريكية 60 طعنا في فوز بايدن.