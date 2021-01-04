“وزير الصناعة”: نحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ “بندر بن إبراهيم الخريف”، إن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي.

وأوضح الخريف، حسبما أوردت “وكالة الأنباء السعودية”، أن ذلك يتم من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة، مشيراً إلى أن التدريب في موقع العمل هو الأفضل حيث يتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.

جاء ذلك خلال زيارته لعددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ اطّلع خلالها على سير الأعمال التشغيلية وخطوط الإنتاج، والتقى المسؤولين والعاملين فيها.