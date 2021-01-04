رسمياً.. إيران تستأنف التخصيب في فوردو

أعلنت ایران رسمياً اليوم الاثنين، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي لوكالة مهر شبه الرسمية أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في المنشأة النووية تحت الأرض. وقال “قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب”.

وردا على هذا التصعيد الايراني، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لشبكة”إيران إنترناشيونال” في لندن، الاثنين، إن أوروبا تعتبر تحرك إيران “خروجًا واضحًا” عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي.

وأضاف: “لقد علمنا بما أعلنته إيران.. إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية”.