1,501 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، إجراء 116,687 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 214,732 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 682 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 1,746 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 191,455 حالة.