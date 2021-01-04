“القرشي”: توقعات بانتعاش تجارة السيارات في السعودية بنحو 25%

توقع نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقا، محمد سعد القرشي، أن تشهد تجارة السيارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد نمواً في المبيعات بنحو 25%.

جاء ذلك خلال تدشين صالة عرض للسيارات بمكة المكرمة، لافتا إلى أن صالات عرض السيارات ستشهد خلال الفترة المقبلة نمواً في المبيعات بعد فترة الركود التي عاشتها بسبب جائحة كورونا والتي لم تؤثر على أسعار المركبات بل كان تأثيرها على حركة المبيعات.

وقال القرشي: “يوجد في مكة المكرمة أكثر من 40 صالة عرض للسيارات”، مبينا أن عروض العام الميلادي الجديد والخصومات وعروض الموديلات الحديثة ستساهم بشكل كبير في حركة شرائية في سوق السيارات السعودي.