بتوجيه من رئيس بلدية العويقيلة.. إطلاق حملة نظافة عامة بالمحافظة

كثفت بلدية محافظة العويقيلة، أعمالها اليومية بالتزامن مع حملة النظافة العامة بالمحافظة والتي أعلنها رئيس البلدية قبل أيام.

وتضمنت الحملة، رفع وإزالة السيارات التالفة والأنقاض داخل الأحياء السكنية ونظافة وتسوية ساحات الفضاء وإزالة الأحجار والمخلفات بالمخططات السكنية, كما أزالت البلدية المشوهات البصرية بطمس الكتابة على جدران المدارس والمرافق العامة, وإزالة الهناقر والسيارات التالفة بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى أعمالها اليومية المعتادة من أعمال نظافة عامة ورش المبيدات وتعقيم الحاويات وزراعة وتهيئة الحدائق العامة بالمحافظة, وكذلك مواصلة الأعمال المناطة بقسم صحة البيئة من جولاتها الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والمطاعم والملاحم والمستودعات.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم، والذي أكد استمرار الأعمال بشكل يومي وحث المواطنين على التعاون مع البلدية للرقي بالمحافظة.