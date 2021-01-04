“الطيران المدني” توفر أجهزة مزيل الرجفان القلبي في المطارات السعودية

انتهت الهيئة العامة للطيران المدني، من توفير وتأمين أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي في مطارات المملكة العربية السعودية، في مبادرة حرصت من خلالها على توفير الإسعافات الأولية للحالات الطارئة داخل صالات السفر، وتقديم أعلى درجات السلامة والمساهمة بالحفاظ على أرواح العاملين والمسافرين عبر مطارات المملكة.

وتهدف الهيئة من خلال المبادرة إلى سرعة الاستجابة وتوفير الإسعافات الأولية للحالات الطارئة داخل صالات السفر، والارتقاء بمستوى السلامة للمسافرين والعاملين بالصالات المطارات الدولية والداخلية، كما تضمنت مبادرة الهيئة في مرحلتها الأولى توفير (78) جهازاً في (14) مطاراً (مطار الملك عبد العزيز الدولي (صالة 1)، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الملك عبد الله الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، مطار الأحساء الدولي، مطار الأمير عبد المحسن الدولي بينبع، مطار نجران، مطار الأمير عبد المجيد بالعلا، مطار الوجه، مطار خليج نيوم).

يشار إلى أن أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي (AED) التي قامت بتوفيرها الهيئة العامة للطيران المدني في المطارات السعودية، تتميز بسهولة الاستخدام والأمان ويقوم الجهاز بإعطاء تعليمات صوتية للمنقذ أو المسعف (المستخدم) باللغتين (العربية والإنجليزية) خلال عملية الإنقاذ وإمكانية استخدامه على البالغين والأطفال حتى تتم إسعاف المريض بكفاءة عالية وسهولة وأمان، كما يعمل الجهاز بفحص ذاتي لمكوناته وارسال التقارير الدورية لإدارة الطوارئ المختصة وإمكانية تحديثه عن بعد مما يوفر تكاليف الشحن والتشغيل، كما تم شرح استخدام الأجهزة للجهات الحكومية والعاملين بصالات المطار، وسيتم تدريب المختصين بالمطارات لتقديم دورات معرفية دورية للموظفين والعاملين.