“الشؤون البلدية” تطلق حساب “منصة بلدي” استكمالا لجهود التحول الرقمي

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، حساب منصة (بلدي) عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بها عبر الحساب (@Balady_gov)، وذلك في إطار جهود تفعيل منظومة التواصل مع المستفيدين والتواجد عبر مختلف القنوات الاتصالية لتقديم الخدمات البلدية بصورة مميزة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استكمال عملية التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة في جميع أعمالها، الأمر الذي سيؤدى إلي تقليص الإجراءات وإنجاز الكثير من المعاملات بسرعة وإتقان، والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتوفير الوقت والجهد عبر تقديم جميع الخدمات في القطاع البلدي إلكترونيًا من خلال (منصة بلدي).

يُذكر أن منصة “بلدي” ساهمت في تحسين مرونة، وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلّت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًا عبر منصتها، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تتطلع إليه الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.