أمير الكويت يبعث رسالة شفهية إلى “تميم” قبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية #القمه_الخليجيه_ال41

نقل وزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الیوم الاثنین، رسالة شفھیة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى أمير قطر، قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ41، للقمة الخليجية.

وتعقد غدا الثلاثاء القمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.