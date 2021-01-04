“التعليم”: تخصيص 15 مقعدا في الزمالة للأطباء السعوديين في مستشفيات ألمانيا

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ١٥ مقعداً دراسيآ للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة (الإقامة الطبية) في مستشفيات الشاريتيه في ألمانيا.

وتم توفير 12 مقعداً للأطباء السعوديين في التخصصات التالية: التخدير، طب الأعصاب، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، الجراحة، أمراض النساء / التوليد، طب الأطفال (بما في ذلك طب الأطفال حديثي الولادة)، الأشعة، علم الأورام، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد في التخصصات الطبية الأخرى.

ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج -الذي تبلغ مدته ٦ سنوات مع فترة تحضيرية ولغة مدتها14شهراً- إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: https://ksp.moe.gov.sa ​ ، كما حددت الوزارة الفترة من اليوم الإثنين 20 / 5 / 1442هـ الموافق 4 / 1 / 2021م موعداً للتقديم على البرنامج حتى يوم الثلاثاء 28 / 5 / 1442 هـ الموافق 12 / 1 / 2021 م الساعة 12 ظهراً.

واشترطت الوزارة للتقديم على البرنامج إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، واستكمال الوثائق في استمارة التقديم مشتملةً على الشهادات الأكاديمية والمهنية وشهادة التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والسجل الأكاديمي والتوصيات ونسخة من جواز السفر والضمان المالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث للموظف.