أمانة العاصمة المقدسة تغلق معارض السيارات في العابدية تمهيداً لنقلها إلى العكيشية

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بالتعاون إدارة الخدمات العامة ومشاركة إدارة المرور وشرطة العاصمة المقدسة، إغلاق مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى معارض السيارات في العابدية تمهيدًا لنقلها لموقع مدينة السيارات في العكيشية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة الاستاذ رعد الشريف ، أن هناك خطة مدروسة بالامانة لنقل معارض السيارات من مواقعها إلى مدينة السيارت في العكيشية حسب الأولوية ، لافتاً إلى أن المعارض التي تقع في العابدية أولاً وهم في طور النقل، مشيراً إلى أن عدد من معارض السيارات في العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل ، وسوف تبدأ أمانة العاصمة المقدّسة عقب نقل معارض العابدية، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية ، مبيناً أن مدينة السيارات تقع على مساحه تقدر باكثر من 4.5 ملايين متر مربع ، يوجد بها عدة أنشطة للسيارات منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.