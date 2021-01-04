الأولمبية_السعودية تدعو الاتحادات الرياضية لعقد الجمعيات العمومية للدورة الأولمبية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن انتهاء الدورة الأولمبية ٢٠١٧ – ٢٠٢٠ بعد أن اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة, إقامة الانتخابات للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية الحالية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤ خلال الفترة القادمة.

ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية للبدء في تشكيل الجمعيات العمومية، وإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.