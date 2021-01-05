رسمياً.. اعتماد 5 تغييرات من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

قالت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم إنها سمحت للفرق المشاركة في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة هذا الأسبوع وكذلك في النهائي في أبريل بإجراء خمسة تغييرات بدلاً من ثلاثة، لتخفيف الضغوط على اللاعبين، بسبب جدول المباريات المزدحم.

صوتت أندية الدوري الممتاز ضد إجراء خمسة تبديلات في كل مباراة هذا الموسم رغم تكدس الجدول، لكن رابطة الأندية الإنجليزية قالت إنها تشاورت مع الفرق الأربعة المتبقية في كأس الرابطة.

ويستضيف توتنهام هوتسبير منافسه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع غريمه مانشستر سيتي، يوم غد الأربعاء.

وتأجل نهائي كأس الرابطة الذي يقام عادة في فبراير إلى 25 أبريل أملاً في حضور الجماهير، والتي لا تسمح لها السلطات حالياً بالذهاب إلى الملاعب بسبب قيود إحتواء فيروس كورونا.