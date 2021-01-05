كبريات الشركات الأمريكية تدعو الكونغرس لإقرار فوز بايدن

طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية في رسالة مشتركة نشرت الإثنين، أعضاء الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة في جلسة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات، مشددين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.

وكتب موقعو الرسالة، وبينهم رؤساء بنوك، وصناديق استثمارية، ومجموعات استشارية، وشركات طيران، كثير منها مدرجة أسهمها في مؤشر داو جونز الرئيسي في وول ستريت: “حان الوقت لتمضي البلاد قدماً”.

وتمثل الرسالة نكسة جديدة للرئيس دونالد ترامب الذي لطالما تباهى بصداقاته مع كبار أرباب العمل في البلاد.

ومن بين موقعي الرسالة رئيس مجموعة “فايزر” الدوائية ألبرت بورلا، والمدير القانوني لمجموعة “مايكروسوفت” العملاقة براد سميث، ورئيس “غولدمان ساكس” ديفيد سولومون، ورئيس الفرع الأمريكي لشركة “آلتيس” ديكستر غوي، ورئيس صندوق “بلاكستون” الاستثماري جوناثن غراي.

ووقع الرسالة مسؤولو “دويتشه بنك يو أس إيه”، و”ماستركارد”، و”ليفت”، و”موديز”، و”إرنست إند يونغ” واتحاد كرة السلة “إن بي إيه”.

وفي رسالتهم قال القادة الكبار في مجال المال والأعمال إن “الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخبة كامالا هاريس فازا بتصويت الهيئة الناخبة، والمحاكم رفضت الطعون” التي قدمها ترامب.

وأضافوا أن “محاولات عرقلة أو تأخير هذه العملية تتعارض مع المبادئ الأساسية لديموقراطيتنا”، مطالبين المعسكرين الديموقراطي والجمهوري بدعم الإدارة المقبلة في مواجهة “أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث”.

وأضاف القادة في رسالتهم “لا يجب تأخير نقل السلطة”.

ويعقد الكونغرس غداً الأربعاء جلسة للمصادقة على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، التي منحت 306 أصوات لبايدن، مقابل 232 لترامب.

بيد أن هذه الجلسة التي تعد إجراء شكلياً في الأحوال العادية، مرشحة لتكون صاخبة هذا العام، إذ تعهّد بعض حلفاء ترامب في مجلسي النواب والشيوخ بالاعتراض على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في خطوة قد تؤخر المصادقة على فوز بايدن، دون أن توقفها.