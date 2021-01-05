شرطة واشنطن تهدد أنصار ترامب وتستعين بالحرس الوطني لإعتقالهم

دعا مسؤولون في مدينة واشنطن الإثنين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الامتناع عن إحضار أسلحة نارية إلى احتجاجات هذا الأسبوع على مصادقة الكونغرس على هزيمته في الانتخابات، ونشروا المئات من قوات الحرس الوطني للمساعدة في حفظ النظام.

وقال قائد الشرطة في العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحافي بمجلس المدينة: “تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لا تهاوناً معه”، مشدداً على اعتقال أي شخص يحمل سلاحاً أو يثير العنف.

وذكر الحرس الوطني بواشنطن في بيان أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم حكومة المدينة، والسيطرة على الحشود، ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ.

وقال كونتي إن أفراداً من شرطة الكونغرس، وشرطة المتنزهات، والخدمة السرية سينضمون إليهم.

وتفرض المقاطعة بعضاً من أكثر قوانين الأسلحة صرامة في الولايات المتحدة، إذ تحظر حمل السلاح علناً أو حيازة مسدس دون ترخيص محلي.

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من أنصار ترامب، بينهم بعض الجماعات القومية اليمينية المتطرفة التي تحمل السلاح علانية في احتجاجات بأماكن أخرى، في العاصمة ابتداء من اليوم الثلاثاء لمعارضة تصديق الكونغرس في اليوم التالي على خسارة الرئيس الجمهوري في انتخابات 3 نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال كونتي إن الاحتجاجات قد تكون أكبر من مسيرات نُظمت في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وشابتها عمليات طعن واشتباكات بين المئات من جماعة “براود بويز”، التي تصف نفسها “بالشوفينيين الغربيين”، وغيرهم من الموالين لترامب مع محتجين مناهضين لهم من جماعة “أنتيفا” ونشطاء من حركة “حياة السود مهمة”.

واعتقلت شرطة العاصمة الإثنين زعيم “براود بويز” هنري إنريكي تاريو، واتهمته بتدمير ممتلكات في احتجاج سابق.