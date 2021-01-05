الخطوط السعودية توفر أكثر من نصف مليون مقعداً خلال إجازة منتصف العام الدراسي

بدأت الخطوط السعودية تطبيق الخطة التشغيلية للرحلات الداخلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي والتي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة الموافق 17 يناير 2021م.

وتضمنت الخطة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية وذلك لمواجهة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة.

كما أتمت كافة شركات “السعودية” استعداداتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخدمات الأرضية وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتشغل “السعودية” خلال أيام الإجازة أكثر من (4,6) ألف رحلة بين مختلف المحطات الداخلية بزيادة (5%) فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية (552,9) ألف مقعداً بزيادة تبلغ نسبها (12%) .

وأسهمت خطط استثمار الأسطول الجديد لـ “السعودية” إلى جانب المتابعة الدقيقة والمراجعة الدائمة للخطة التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة ، في توفير السعة المقعدية اللازمة مما أسهم وبشكل مباشر في حل أزمة الحجوزات وعدم توفر مقاعد على الرحلات الداخلية .

وتحرص الخطوط السعودية على مواصلة تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.

وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم.

وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات عبر موقع “السعودية” على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الالكترونية لإجراءات السفر بدءاً من استعراض جدول الرحلات وتنفيذ الحجز ودفع قيمة التذكرة وإصدارها واختيار المقعد والوجبة وإصدار بطاقة صعود الطائرة وإلغاء الحجز أو تغييره ودفع رسوم العفش المصاحب.