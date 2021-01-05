تسريب جديد يكشف تفاصيل ومميزات هاتف وان بلس “9 برو” المرتقب

كشفت تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة “وان بلس” الصينية الجديد OnePlus 9 Pro المرتقب.

ووفق موقع “زا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، الهاتف المرتقب سيطرح بشاحن لاسلكي بقوة شحن 45 وات ويمكنه أيضا شحن أجهزة أخرى.

ونشر “زا فيرج” هذه التسريبات نقلا عن منشور لخبير التقنية “ماكس جابور”، الذي أفاد بأن الهاتف 9 برو، سيكون الثاني الذي تقدمه ماركة “وان بلس” بشاحن لاسلكي.

ويضف” وان بلس طرحت من قبل هاتف 8 برو، بهاتف لاسلكي، لكن توقفت قوة شحنه عند 30 وات.

و الشاحن الجديد سيقدم سرعة في إعادة شحن بطارية الهاتف، بمعدل أعلى من 50% خلال فترة أقل من 30 دقيقة.

وكانت شركة وان بلس قد أعلنت من قبل عن إطلاق هاتفين من الهواتف الذكية الجديدة؛ Nord N10 5G وNord N100، من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن Nord N100 الأقل تكلفة يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 460 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة MicroSD الخارجية.

وتلقت شركة وان بلس OnePlus الصينية عدة شكاوى المتعلقة بعيوب الصناعة ومشاكل الأداء الخاصة بهاتفها الذكي الجديد وان بلس 8 برو OnePlus 8 Pro، حيث تضمنت جميع الشكاوى الواردة ظهور لون أخضر بشكل بارز على شاشة الهاتف بعد عدة أسابيع فقط من الاستخدام