إصابتان في برشلونة بكورونا.. وتأجيل تدريب الثلاثاء

أعلن نادي برشلونة إصابة اثنين من أفراد الطاقم الفني للفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الاختبارات التي خضع لها الفريق بأكمله.

وقال النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بعد الاختبارات التي أجراها جميع أعضاء الفريق الأول الإثنين، جاءت نتيجة تحاليل اثنين من أعضاء الطاقم الفني إيجابية.

وأشار النادي في بيانه أيضاً إلى أنه تم إبلاغ السلطات الرياضية والصحية المعنية بالحالتين.

وأكد “البلاوجغرانا” أنه بعد الإعلان عن هاتين الحالتين، سيخضع جميع أعضاء الفريق الأول “لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء كما ينص بروتوكول الليغا”، وهو الأمر الذي سيتسبب في تأجيل موعد انطلاق التدريب الصباحي.

ويستعد “البرسا” لمواجهته الصعبة غداً الأربعاء أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، والمؤجلة من الجولة الثانية.

وكان الفريق استعاد طعم الفوز في “الليغا” بفوزه الصعب الأحد على أويسكا بهدف نظيف سجله الهولندي فرينكي دي يونغ.