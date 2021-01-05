“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

سجلت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021، تراجعا ملحوظا مع تأجيل أوبك+ اجتماعها للخروج من مأزق بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في زيادة الإنتاج في وقت يهدد فيه الوباء الطلب.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شباط المقبل، 7 سنتات ليصل إلى 47.54 دولارا للبرميلالواحد.

وانخفض سعر خام برنت لشهر آذار المقبل ايضا، 11 سنتا ليصل إلى 50.98 دولارا للبرميل.

وتستمر المحادثات بين أوبك وحلفائها، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني تواليا بعد أن عارض معظم الأعضاء، بما في ذلك السعودية، اقتراح روسيا بزيادة أخرى للإنتاج في شباط المقبل، بعد إضافة 500 ألف برميل يوميا هذا الشهر.

واقتربت العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث أثارت المراحل الأولى من طرح لقاحات Covid-19 التفاؤل حول مسار الانتعاش الاقتصادي، وبرز النفط كتجارة مفضلة للتحوط من التضخم.