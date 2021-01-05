ارتفاع اسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 عند 204.91 ريال

شهدن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، في المملكة العربية السعودية، ارتفاعا طفيفا مستهل التعاملات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بالمملكة نحو 234.17 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 214.66 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 204.91 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 175.63 ريال.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مع تعافى فيه الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 1939 دولار الأونصة خلال الجلسة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1945 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1944 دولار.

وقفز المعدن الأصفر ما يصل إلى أكثر من 2 % أمس الاثنين بعد أن نزل الدولار لأدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018، لكن العملة الأمريكية تعافت منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.24 دولار، وفقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1060.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2380.10 دولار.