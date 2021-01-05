بدء التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة مدفوعة الرسوم بجامعة نجران

بدأت جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، ويستمر القبول حتى الـ 22 من شهر جمادى الثاني المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الإرشاد الأسري، والمحاماة، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية، بينما تمثلت الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.

وأشارت الجامعة إلى إمكانية التسجيل والاطلاع على اشتراطات القبول عبر الرابط الإلكتروني التالي: forms.gle/e6kfYiVs58wHUU317.