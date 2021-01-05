البرلمان العربي: #القمة_الخليجية ستكون ناجحة لكونها بمعية خادم الحرمين الشريفين

صرح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن القمة الخليجية القادمة تكتسب أهمية كبيرة وتمثل خطوة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على مكتسباته التي تحققت على مدار العقود الأربعة الماضية رغم ما واجهه المجلس من تحديات عديدة.

وقال في تصريحات له اليوم الثلاثاء: الحقيقة أن إصرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على عقد القمة حضوريا في المملكة العربية السعودية، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع بسبب التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا، تؤكد الأهمية الكبيرة لهذه القمة.

ووأضاف: تعكس حرص قادة دول المجلس على تعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجلس وكلنا ثقة في أن القمة القادمة ستكون ناجحة لكونها بمعية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال رئيس البرلمان العربي إن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى

لدول مجلس التعاون الخليجي وتمثل العمق الإستراتيجي للعمل الخليجي المشترك،

وبلا شك قامت بدور تاريخي راسخ في دعم مسيرة المجلس منذ إنشائه وعلى مدار

الأربعة عقود الماضية.

وتستكمل المملكة العربية السعودية هذا الدور في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يمثل صمام أمان لمجلس التعاون الخليجي وخط دفاع لما تواجهه منطقة الخليج من تحديات وتهديدات خارجية.