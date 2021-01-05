سلطنة عمان: ندعم مسيرة “التعاون الخليجي” ونقّدر الدور السعودي

أكد سموّ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان مواصلة السّلطنة دعمها لمسيرة مجلس التعاون وإعرابها عن تقديرها للمملكة العربية السعوديّة قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعا المولى عز وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار .

وأوضح خلال تصريحات اليوم الثلاثاء أن مجلس التّعاون حقّق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة مما يتطلب معه بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير في كافة القطاعات دعمًا للمكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس عام ۱۹۸۱م.

ونيابةً عن السُّلطان هيثم بن طارق وصل صاحبُ السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد إلى مدينة العُلا بالمملكة العربيّة السعوديّة لترؤّس وفدَ السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة الـ41 لقادة دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة .