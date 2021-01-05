قبرص والصين يناقشان استفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية

بحث وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليدس مع نظيره الصينى وانج يى، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستفزازات التركية فى المنطقة الاقتصادية، وأفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، على موقعها الالكتروني، أن خريستودوليدس التقى بنظيره الصيني في مطار لارنكا الدولى بالعاصمة نيقوسيا، وهو في طريقه إلى إفريقيا.

وقال خريستودوليديس في حديثه للصحافة بعد الاجتماع إنه أتيحت له الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية مع وانج يي، مشيراً إلى أن هذا العام هو العام الـ50 على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين،مضيفًا الوزير الصيني وجه له دعوة لزيارة الصين.

وأكد أنه ناقش مع يي المشكلة القبرصية واستفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفى فاروشا، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.