عاجل…. أمير قطر يتوجه لحضور القمة الخليجية بالسعودية

غادر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء البلاد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة تميم بن حمد لترؤس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية قد وجه دعوه لأمير قطر لحضور القمة.

وأعلن وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر الصباح أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين.